Ovazione dei democratici per Obama

foto Reuters Correlati Clinton rilancia Obama 07:06 - Con un boato di gioia, una vera e propria ovazione, i delegati della Convention democratica di Charlotte hanno salutato l'arrivo di Barack Obama alla Time Warner Cable Arena, sul palco per abbracciare Bill Clinton. "Io ci credo profondamente: riporteremo Barack Obama alla Casa Bianca", ha esordito Bill Clinton, spiegando che il presidente "ha ereditato dai repubblicani un disastro economico che nessuno avrebbe potuto sanare in soli 4 anni". - Con un boato di gioia, una vera e propria ovazione, i delegati della Convention democratica di Charlotte hanno salutato l'arrivo di Barack Obama alla Time Warner Cable Arena, sul palco per abbracciare Bill Clinton. "Io ci credo profondamente: riporteremo Barack Obama alla Casa Bianca", ha esordito Bill Clinton, spiegando che il presidente "ha ereditato dai repubblicani un disastro economico che nessuno avrebbe potuto sanare in soli 4 anni".

"Se volete che non ci siano più differenze tra ricchi e poveri, tra bianchi e minoranze, se volete un futuro di sicurezza economica e di prosperità, allora dovete votare Barack Obama". Con un'irresistibile volata oratoria, accompagnata dal tripudio della folla tutta in piedi, Bill Clinton ha concluso il suo discorso alla Convention democratica.



Lungo ben 49 minuti e 10 secondi, il discorso dell'ex presidente ha proposto la migliore difesa sinora ascoltata delle riforme di Barack, a partire dalla controversa Obamacare, per passare agli interventi a sostegno dell'occupazione e a difesa della spesa pubblica. "Negli ultimi 200 anni - ha proseguito - siamo sempre usciti più forti da ogni crisi, da ogni momento di difficoltà. Se staremo uniti ci riusciremo anche stavolta".



"Voglio nominare un uomo che dall'esterno appare freddo ma dentro brucia per l'America", ha detto Clinton aprendo il suo discorso. "Obama - ha spiegato poi - rispetto a me ha ereditato una situazione economica molto più debole. Nessun presidente sarebbe stato in grado di riparare in soli quattro anni tutti i danni ereditati". E poi ha snocciolato tutti i risultati raggiunti dall'attuale amministrazione: dalla disoccupazione che ha smesso di crescere dal 2010 ai 4,5 milioni di posti di lavoro creati da Obama che ha "tagliato le tasse sul 95% dei cittadini". E' inoltre la prima volta "dagli anni Novanta che il settore manifatturiero Usa è in espansione - ha evidenziato Clinton - mentre nel comparto dell'auto è stato salvato un milione di posti di lavoro e ne sono stati creati altri 250.000. E non sono state solo GM e Chrysler ad essere salvate ma tutto l'indotto".



L'ex presidente ha poi citato l'aumento della produzione di petrolio e di gas che ha ridotto ai minimi termini l'import di energia dall'estero e la riforma dei prestiti per il college, con interessi proporzionati ai futuri guadagni. E infine l'Obamacare, la riforma della sanità che Mitt Romney vorrebbe cancellare. "Molti americani sono arrabbiati per l'alto tasso di disoccupazione e non sentono ancora gli effetti delle politiche messe in atto. Successe anche a me nel 1995-1996 - ha detto - ma poi l'economia ha cominciato a volare e tutti se ne sono accorti".



"Noi democratici - ha insistito Clinton - riteniamo che questo Paese funzioni meglio con una classe media forte, e con opportunità reali per tutti". E le pari opportunità "non sono solo un dovere morale ma fanno bene all'economia". Ha dunque attaccato i repubblicani che perseguono lo scontro. "Nel mondo reale è la politica della cooperazione che funziona e non quella dei conflitti, e l'approccio di Obama incarna gli ideali che l'America deve seguire. I repubblicani invece di pensare a rimettere al lavoro l'America hanno solo cercato di cacciare Obama ma io ve lo assicuro - ha concluso - noi lo lasceremo esattamente là dove si trova. Io ci credo profondamente: riporteremo Obama alla Casa Bianca".