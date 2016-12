foto Ap/Lapresse

02:00

- I repubblicani hanno lasciato l'economia "allo sbando". Lo afferma l'ex presidente americano, Bill Clinton, alla Convention di Charlotte. Barack Obama, sostiene Clinton, "non ha ancora finito di rimettere in ordine l'economia e vogliono cacciarlo per tornare". Obama ha "ereditato un'economia danneggiata" ma è riuscito, con le sue politiche, a "gettare le fondamenta per la crescita economica, per un'economia più moderna e bilanciata", ha aggiunto.