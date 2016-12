Usa 2012,Clinton:Obama ci salva da errori Bush

foto Ap/Lapresse Correlati Dossier 22:35 - I democratici creano posti di lavoro e stanno trovando delle soluzioni al disastro economico che Barack Obama ha ereditato dalla precedente amministrazione repubblicana di George W. Bush. Bill Clinton punta su questo tema per il suo intervento alla Convention democratica di Charlotte. "Sull'evento incombe il maltempo tanto che gli organizzatori hanno dovuto cambiare il luogo in cui Obama pronuncerà il discorso di accettazione della nomination. - I democratici creano posti di lavoro e stanno trovando delle soluzioni al disastro economico che Barack Obama ha ereditato dalla precedente amministrazione repubblicana di George W. Bush. Bill Clinton punta su questo tema per il suo intervento alla Convention democratica di Charlotte. "Sull'evento incombe il maltempo tanto che gli organizzatori hanno dovuto cambiare il luogo in cui Obama pronuncerà il discorso di accettazione della nomination.

Non sarà più all'aperto del Bank of America Stadium, ma al chiuso della Time Warner Cable Arena, dove i posti a sedere sono poco più di 20mila.



Il Clinton pensiero, anticipato da Politico.com, spazza via ogni dubbio sull'intesa tra Bill e Barack, dopo le voci di nuovi dissapori circolate nelle ultime ore. Rumor rinfocolati dall'indiscrezione secondo cui Clinton non avrebbe informato lo staff obamiano sui contenuti del suo discorso. Un discorso in cui l'ex presidente, ancora oggi popolarissimo all'interno del partito, dà comunque la sua benedizione finale ad Obama, accreditandolo come l'uomo giusto, l'unico che può davvero portare l'America fuori dalle sabbie mobili della crisi, rilanciando crescita e occupazione.



Del resto, Clinton ha le carte in regola per farlo visto quanto lui stesso ha realizzato in campo economico nel corso dei suoi due mandati alla Casa Bianca. Un esempio, che Barack Obama, in questa campagna elettorale, non ha mai smesso di citare.



Alla vigilia della convention Clinton ha incontrato i delegati dell'Arkansans all'Hotel Westin, a due passi dalla location della kermesse democratica. Per parteciparvi circa 800 persone hanno sborsato 159 dollari a testa per mangiare due stuzzichini e un drink. Un prezzo tutto sommato popolare, se pensiamo che oltre a Bill Clinton, ad animare il parterre c'erano anche gli attori Adrian Grenier e Ashley Judd. Mentre molte altre star sarebbero attese nelle prossime ore a Charlotte.



Secondo Clinton, Barack Obama ha fatto fare molta strada al Paese in questi quattro anni. E sarà capace di andare ancora avanti nei prossimi quattro, così come recita lo slogan di questa Convention: "Forward".



In particolare, "Bubba" si sarebbe detto molto felice e onorato del fatto di essere stato scelto dal partito come colui che formalmente proporrà a Barack Obama la candidatura democratica alla Casa Bianca.