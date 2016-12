foto Ap/Lapresse

20:46

- Il temporale che si è abbattuto sull'area di Washington D.C. sta bloccando il presidente americano, Barack Obama, già a bordo dell'Air Force One per partire in direzione di Charlotte, Nord Carolina, dove è in corso la convention democratica. L'aereo presidenziale stava per decollare, ma a causa della pioggia torrenziale e dei fulmini è attualmente parcheggiato in un'area della base di Andrews in attesa che la situazione meteo migliori.