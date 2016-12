Francia, 4 vittime da arma da fuoco

foto Ap/Lapresse

21:06

- E' giallo in Alta Savoia, in Francia, dopo il ritrovamento di quattro persone uccise a colpi di arma da fuoco. Le vittime sono state rinvenute da un ciclista nei pressi del lago di Annecy, a Chevaline. Tre corpi, quelli di un uomo e di due donne, erano all'interno di una BMW con targa britannica che si trovava ai margini di una foresta. Accanto giaceva la quarta salma, vicino a una bicicletta da corsa. La notizia è stata data dalla polizia francese. Non lontano dalla vettura c'era anche una ragazza ferita che è stata trasportata d'urgenza a Grenoble in prognosi riservata.