Sisma in Costarica, tsunami escluso: due morti

foto Usgs Correlati Costa Rica, la mappa del sisma 19:41 - Paura dal Messico al Perù dopo il violento terremoto registrato al largo delle rive nord-occidentali del Costarica, di magnitudo pari a 7.6 gradi. Il sisma è stato segnalato a 80 chilometri dalla città di Liberia e a una profondità di 20 chilometri. Il Pacific Tsunami Warning Center ha diramato un allerta tsunami salvo poi dopo circa un'ora far rientrare l'allarme. - Paura dal Messico al Perù dopo il violento terremoto registrato al largo delle rive nord-occidentali del Costarica, di magnitudo pari a 7.6 gradi. Il sisma è stato segnalato a 80 chilometri dalla città di Liberia e a una profondità di 20 chilometri. Il Pacific Tsunami Warning Center ha diramato un allerta tsunami salvo poi dopo circa un'ora far rientrare l'allarme.

Le autorità del Costa Rica hanno escluso la possibilità di uno tsunami che colpisca la costa pacifica del paese centroamericano, secondo quanto dichiarato dalla portavoce della Commissione Nazionale per le Emergenze (Cne), Rebeca Madrigal, citata dal quotidiano locale La Nacion. Madrigal ha aggiunto che un centro operativo è stato appena installato nella sede del Cne, dove si attende l'arrivo imminente della presidente Laura Chincilla.



L'epicentro del terremoto è stato localizzato a 20 chilometri di profondità, a una distanza di otto chilometri dalla città di Samara, 38 chilometri a sud-est di Santa Cruz e a 68 chilometri ad ovest di Puna Arenas.



Due le vittime accertate

Due persone sono morte a causa del terremoto. Una donna è rimasta vittima di un infarto mentre un uomo è stato schiacciato da un crollo mentre si trovava nella sua automobile: lo riferisce il Canale 7 della televisione locale, citando fonti sanitarie.



Nessun danno nella capitale

Il forte terremoto verificatosi in Costarica - secondo le prime testimonianze - non avrebbe provocato danni nella capitale del Paese, San Josè, situata a circa 153 chilometri dall'epicentro. In alcune città più vicine all'epicentro la tv locale Teletica - mostrata dalla Cnn - ha ripreso scene di panico, con molta gente che nel corso della scossa abbandonava di corsa gli edifici. Non ci sono per ora immagini di danni.