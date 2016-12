Paura in Francia, principio di incendio nella centrale nucleare di Fessenheim: alcuni feriti

foto Ap/Lapresse Correlati La centrale nucleare di Fessenheim 17:23 - Un incidente "con feriti" si è verificato alla centrale nucleare francese di Fessenheim, nell'est del Paese. A riferire quanto accaduto sono stati i pompieri. Secondo quanto riferito dalla tv BFM, si sarebbe trattato di un "principio di incendio di natura chimica" che ha provocato il ferimento di alcuni operai. - Un incidente "con feriti" si è verificato alla centrale nucleare francese di Fessenheim, nell'est del Paese. A riferire quanto accaduto sono stati i pompieri. Secondo quanto riferito dalla tv BFM, si sarebbe trattato di un "principio di incendio di natura chimica" che ha provocato il ferimento di alcuni operai.

Per Charlotte Mijeon, dell'organizzazione antinucleare "Sortir du nucleare" c'è una fuoruscita di vapore che "in sè non è grave" ma che potrebbe essere il sintomo di un incidente serio. Sulla centrale di Fessenheim, nella regione di Strasburgo, la più vecchia del parco di impianti francesi, si è innescata una dura polemica negli ultimi mesi.



Edf: "Nessun incidente nucleare"

Secondo la Edf, il gigante dell'energia francese, l'incidente è avvenuto nella centrale di Fessenheim confermando anche la presenza di feriti, ma si nega che ci sia stato un incendio precisando invece che l'inconveniente è stato risolto.



Operai rimasti feriti alle mani

Secondo quanto ha reso noto l'Edf che controlla l'impianto, due persone sono rimaste livemente ustionate alle mani in quello che viene descritto come un incendio in una componente chimica dell'infrastruttura.