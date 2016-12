Usa, Anonymous ruba un milione di Apple ID

- Rubati oltre un milione di Apple ID da un computer appartenente a un agente dell'Fbi. Un gruppo di hacker noto con il nome di AntiSec sostiene di essere entrato in possesso di dati personali di milioni di utenti Apple in mano al Bureau. L'Fbi ha subito smentito la notizia, affermando di non avere mai richiesto né posseduto un archivio contenente tali informazioni. A prova dell'esistenza del database, il gruppo hacker legato ad Anonymous avrebbe pubblicato circa un milione di numeri identificativi unici di iPhone e iPad su un sito web, senza però rivelare l'identità dei proprietari.

Il gruppo di cyberattivisti AntiSec, legati ad Anonymous, ha annunciato di essere in possesso di oltre un milione di ID Apple iOS Unique Device (Udid) e alcuni dati utili all'identificazione dei loro proprietari. La fonte sarebbe un agente dell'Fbi, o meglio, il suo computer. Infatti, gli hacker avrebbero violato il portatile dell’agente, sfruttando un punto debole di Java.

Per provare l'esistenza di questo database, il gruppo ha pubblicato un link sul sito PasteBin, che rimanda a un file su cui sono stati caricati oltre un milione di numeri di identificazione unici di iPhone e iPad. Ma Antisec avverte: quella diffusa è solo di una piccola parte del reale quantitativo in possesso dell'Fbi, che, a quanto comunicato dagli hacker, supererebbe i 12 milioni. In questo modo, Antisec ha voluto far sapere agli utenti Apple che la loro privacy potrebbe non essere al sicuro.

Il Bureau ha negato di aver mai posseduto tali informazioni e ha messo in allerta gli utenti della rete segnalando che cliccare sul link pubblicato mette in serio pericolo i computer. Affermazione smentita da un ricercatore della Dell SecureWorks di Atlanta, che dopo un attento controllo ha escluso la presenza di malware collegati al link.

Ma che cos'è un Udid? Apple assegna un numero unico di identificazione - una stringa di numeri e lettere - a tutti i suoi dispositivi. I numeri consentono a iTunes e agli sviluppatori di applicazioni di sapere quale dispositivo è in esecuzione e quali applicazioni sta usando. Ad esempio, i numeri consentono agli sviluppatori di tenere traccia del punteggio degli utenti in un dato videogioco online. Più rilevante, però, è il fatto che ogni numero identificativo è collegato al nome che l'utente ha deciso di dare al proprio disposivito. Se collegati ad altre informazioni, come nome o indirizzo, i numeri potrebbero essere usati come leva per ottenere altri dati sensibili. Ad ogni modo, conoscere il numero identificativo di un dispositivo non sarebbe sufficiente per permettere all'Fbi di rintracciare o spiare i possessori di dispositivi Apple. Interpellato, il colosso di Cupertino non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito all'accaduto.

Il gruppo noto come Anonymous è stato collegato a una serie di attacchi di alto profilo e crimini informatici che avevano lo scopo di mettere in imbarazzo governi, agenzie federali e giganti aziendali. All'inizio di quest'anno, gli agenti dell'Fbi hanno arrestato alcuni hacker strettamente legati al gruppo. Gli agenti federali hanno, perciò, supposto che la diffusione dei dati legati ad Apple possa avere come scopo un tenativo di punizione per gli arresti.