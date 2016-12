foto Ap/Lapresse

10:55

- Bisogna continuare a fare pressioni diplomatiche sull'Iran ma è necessario rendere chiaro "che c'è un limite al tempo". Così il presidente israeliano, Shimon Peres, ha espresso al ministro degli Esteri, Giulio Terzi, i timori di Israele per i progetti nucleari iraniani, definiti "il problema più grande". "L'Iran vuole diventare egemone in Medio Oriente attraverso le sue ramificazioni in Hamas e Hezbollah", ha aggiunto Peres.