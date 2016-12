foto Afp

09:51

- L'Iran sta rifornendo in modo massiccio Damasco di armi per via aerea, passando per i cieli iracheni. Lo scrive il New York Times citando anonimi funzionari dell'amministrazione Usa. Secondo le fonti, anche il vicepresidente Joe Biden sarebbe informato e avrebbe espresso la sua preoccupazione. Il rifornimento di armi è ripreso massicciamente da luglio, con l'indebolimento delle forze fedeli al presidente Bashar al Assad.