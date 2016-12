foto Afp

07:27

- Pirati hanno attaccato e preso il controllo di una nave cisterna di Singapore nel porto di Lagos, in Nigeria. Lo rende noto oggi L'Ufficio marittimo internazionale (Imb). La petroliera con a bordo 24 membri d'equipaggio è attualmente in navigazione verso il mare aperto, specifica l'Imb, di base a Kuala Lampur. Salgono a tre in sole due settimane le navi sequestrate da pirati nel golfo di Guinea.