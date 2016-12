''Il mio titolo pù importante è 'mamma in capo': per un mondo migliore per i nostri figli, se vogliamo dare loro possibile dobbiamo essere uniti per un uomo in cui crediamo, mio marito Barack Obama'', ha detto alla convention democratica.



''Fare l'impossibile è la storia di questa paese'' mette in evidenza Michelle Obama (che sarebbe vestita, secondo prime indicazioni, da Tracy Reese). Michelle è stata introdotta sul palco da Elaine Brye, mamma di cinque figli, tutti militari tranne il piu' piccolo che va ancora a scuola. ''Sono nell'esercito, in marina e nei marines. Ci auguriamo che il più piccolo entri nella guardia costiera'' afferma Brye.



L'introduzione è stata preceduta da un video, in cui sono stati descritti gli inizi di Michelle ('First Beginning') dal fratello Craig Robinson e Marian Robinson), per poi arrivare alla First Lady e alla 'First family', il cui ordine viene poi invertito in 'Family First', prima la famiglia. Nel video il presidente Barack Obama la descrive come il ''conduttore'' della famiglia, ''sa quello che è importante, è la mamma più brava del mondo''.