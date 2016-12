foto Ansa

- Il presidente ad interim del Mali, Dioncounda Traorè, ha chiesto un intervento delle forze militari degli Stati dell'Africa occidentale per riconquistare il nord del Paese ora in mano ai fondamentalisti islamici. Lo ha dichiarato a Ouagadougou un responsabile francese. "Il presidente ha formalmente indirizzato una richiesta alla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) per apportare un contributo di natura militare".