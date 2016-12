foto Twitter Correlati Allerta al centro postale 00:52 - Il centro di smistamento della posta di Mulligen a Schlieren vicino a Zurigo, in Svizzera, è stato evacuato dopo la scoperta di due lettere contenenti una polvere bianca, ancora non identificata. La sostanza avrebbe creato malori in una ventina di persone. Polizia, medici e vigili del fuoco sono sul posto. - Il centro di smistamento della posta di Mulligen a Schlieren vicino a Zurigo, in Svizzera, è stato evacuato dopo la scoperta di due lettere contenenti una polvere bianca, ancora non identificata. La sostanza avrebbe creato malori in una ventina di persone. Polizia, medici e vigili del fuoco sono sul posto.

Sono state circa 200 le persone evacuate per sicurezza. Una di esse è stata portata in ospedale per ulteriori controlli. Secondo la polizia cantonale, in base ai primi test, la polvere bianca trovata nelle buste è con ogni probabilità innocua, anche se debbono essere accertate le cause dell'irritazione.