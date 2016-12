foto Dal Web

20:32

- Un gruppo di hacker filo-Assad ha attaccato il sito web della rete qatariota al Jazeera: "Come risposta alle vostre posizioni contro la Siria e l'appoggio ai gruppi terroristici islamici e alle notizie false che pubblicate abbiamo violato il vostro sito", si legge in una scritta verde in sovraimpressione sulla pagina dell'emittente. Gli autori dell'impresa si definiscono gruppo Al-Rashedon.