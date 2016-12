Attentato in Afghanistan, 25 morti

foto Ap/Lapresse 15:45 - Un uomo si è fatto esplodere durante un funerale in Afghanistan uccidendo almeno 25 persone. E' successo nel distretto di Dur Baba, nella provincia di Nangarhar. Secondo alcuni funzionari, l'obiettivo dell'attacco kamikaze era il governatore del distretto, Hamisha Gul, ma non è ancora chiaro se l'uomo sia tra le vittime. I feriti sarebbero almeno sessanta. - Un uomo si è fatto esplodere durante un funerale in Afghanistan uccidendo almeno 25 persone. E' successo nel distretto di Dur Baba, nella provincia di Nangarhar. Secondo alcuni funzionari, l'obiettivo dell'attacco kamikaze era il governatore del distretto, Hamisha Gul, ma non è ancora chiaro se l'uomo sia tra le vittime. I feriti sarebbero almeno sessanta.

Secondo il capo della polizia provinciale Abdullah Stanekzai la responsabilità dell'attentato, per il quale non ci sono ancora state rivendicazioni, potrebbe essere attribuita ai Talebani che sono particolarmente attivi nella zona. Il numero così elevato di morti è dovuto al fatto che il kamikaze si é fatto esplodere in mezzo alla gente. Obiettivo degli attentatori era il figlio del capo del distretto, Hamisha Gul, che risulta tra le vittime.