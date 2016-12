- Sarà la First Lady Michelle Obama ad inaugurare la convention dei democratici, che prende il via a Charlotte, nella Carolina del Nord. Il compito di Michelle, che si è sempre tenuta alla larga dalle polemiche concentrandosi più sulla famiglia e su battaglie lungimiranti come la lotta alla obesità, è quello di mettere a segno i primi punti per tentare di sbloccare lo stallo elettorale che inchioda la corsa del marito Barack Obama alle presidenziali.

Nella loro convention, della durata di tre giorni, i democratici affideranno la nomination per la corsa alla Casa Bianca al presidente uscente Barack Obama e cercheranno di rendere più marcate possibile le differenze con lo sfidante, il repubblicano Mitt Romney. Tenteranno, inoltre, di convincere gli elettori che Obama ha un piano migliore per la ripresa dell'economia.

E così, nel giorno inaugurale, Obama mette sul tavolo quella che è forse la sua "carta" più popolare: sua moglie. Michelle, che non chiama quasi mai Mitt Romney per nome, parlerà al cuore delle donne, farà capire che il miliardario mormone non può essere in sintonia con la "middle class" perché viene da un ambiente troppo agiato.

Nessuno conosce meglio di lei Obama, ha detto Ben LaBolt, portavoce della campagna democratica: darà "una prospettiva personale sulla leadership del presidente", raccontando il Barack privato, padre, amico e sposo.

A soli 63 giorni da quello in cui gli americani decideranno chi sarà il prossimo a sedere nello Studio Ovale, i democratici fanno scendere in campo, oltre alla First Lady, anche il sindaco di San Antonio, Julian Castro, rappresentante della diversità etnica, e l'ex presidente americano Jimmy Carter.

A Charlotte, i democratici sperano di fare meglio dei repubblicani. Dopo Tampa, Romney ha guadagnato solo una lieve spinta e, secondo gli ultimi sondaggi, è ancora dietro il rivale: 46% a 47%. Il sondaggio di Gallup ha anche rivelato che il discorso di Romney è stato il peggiore, quanto a consenso, dal 1996 (quando si cominciò a rilevarli): solo il 38% degli intervistati lo ha giudicato eccellente.