11:36

- Prima riceve un premio come miglior professoressa dell'anno, poi viene arrestata con l'accusa di violenza sessuale aggravata per aver avuto rapporti con un alunno quindicenne. E' quello che è successo, nel giro di poco più di un anno, in una scuola di West Orange (New Jersey) a Erica DePalo, 33 anni, che, in dodici mesi, è salita due volte alla ribalta per motivazioni completamente diverse.