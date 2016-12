foto Ap/Lapresse

05:52

- Il salvataggio dell'industria dell'auto è stato molto "impopolare" e "se fossi stato guidato solo dalla politica non lo avrei fatto". Queste le parole del presidente americano, Barack Obama, in un'intervista alla Cnn. Al salvataggio erano contrari i due terzi degli americani, incluso il candidato repubblicano Mitt Romney, che in un editoriale aveva detto che bisognava far fare bancarotta a Detroit.