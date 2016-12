foto Ansa

01:44

- La deputata tedesca Sevim Dagdelen ha fatto visita a Julian Assange nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra per trasmettergli un messaggio di vicinanza da parte dei suoi sostenitori in Germania. La Dagdelen ha reso noto che intende incontrare i diplomatici britannici e svedesi a Berlino per cercare una soluzione al caso del fondatore di WikiLeaks, che ha ricevuto l'asilo diplomatico nel Paese sudamericano e dovrebbe essere estradato in Svezia.