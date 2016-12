foto Ap/Lapresse

22:50

- In caso di un attacco di Israele alle strutture nucleari iraniane, Teheran potrebbe attaccare le basi Usa in Medio Oriente. Lo afferma il leader del movimento sciita libanese Hezbollah, Seyed Hassan Nasrallah, alla Tv panaraba Al Mayadin finanziata dall'Iran. "Se Israele attaccasse l'Iran, l'America si dovrà assumere le sue responsabilità", ha detto Nasrallah aggiungendo di non aspettarsi a breve un intervento di Tel Aviv in Iran.