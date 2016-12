Paura per Russell Crowe in kayak

foto Getty 21:19 - Russell Crowe ha vissuto una brutta avventura a bordo di un kayak, al largo di Long Island (New York). L'attore, che si trovava in compagnia di un amico su un'altra imbarcazione, si è perso in mare ed è stato tratto in salvo da un intervento della Guardia costiera dopocena. "Il Gladiatore" ha voluto ringraziare la Guardia costiera con un messaggio su twitter. - Russell Crowe ha vissuto una brutta avventura a bordo di un kayak, al largo di Long Island (New York). L'attore, che si trovava in compagnia di un amico su un'altra imbarcazione, si è perso in mare ed è stato tratto in salvo da un intervento della Guardia costiera dopocena. "Il Gladiatore" ha voluto ringraziare la Guardia costiera con un messaggio su twitter.

Nel tweet Crowe ha tuttavia precisato, "non ci eravamo persi, sapevamo esattamente dove ci trovavamo, ma ormai non c'era più luce".



Una nota della Guardia costiera riferisce dell' intervento effettuato alle 22 ad ad Huntington Bay. Per l'attore e l'amico non ci sono state conseguenze.