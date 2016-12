foto Ap/Lapresse

12:20

- "I programmi di riforma in Grecia devono essere realizzati". L'ennesimo "invito" ad Atene arriva, ancora una volta, dal cancelliere tedesco, Angela Merkel, che spiega come "anche se a volte si dice che siamo duri, dobbiamo spingere per la realizzazione delle riforme negli altri Paesi". La Merkel ha quindi sottolineato come "vogliamo un'Europa della stabilità e la fine dell'Unione del debito".