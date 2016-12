Ny, uomo cade su binari della metro: salvo

foto Ap/Lapresse 11:22 - Un turista 55enne che soffre di pressione alta è svenuto cadendo sui binari della metropolitana di New York vicino a Times Square ed è miracolosamente sopravvissuto. L'incidente, che fortunatamente non ha avuto conseguenze tragiche, è avvenuto nella stazione all'altezza della 42esima strada. L'uomo, che era cosciente quando i soccorritori lo hanno salvato, non è stato colpito dal convoglio in arrivo e non ha neanche toccato i binari elettrificati. - Un turista 55enne che soffre di pressione alta è svenuto cadendo sui binari della metropolitana di New York vicino a Times Square ed è miracolosamente sopravvissuto. L'incidente, che fortunatamente non ha avuto conseguenze tragiche, è avvenuto nella stazione all'altezza della 42esima strada. L'uomo, che era cosciente quando i soccorritori lo hanno salvato, non è stato colpito dal convoglio in arrivo e non ha neanche toccato i binari elettrificati.

Il 55enne di East Hartford, in Connecticut, è riuscito ad infilarsi nella parete rientrante sotto la banchina, hanno riferito alcuni testimoni. Benigno Nazario, questo il nome del protagonista di questa disavventura a lieto fine, camminava con due bastoni vicino ai binari. "Eravamo in piedi, e dal nulla, ha perso l'equilibrio", ha raccontato la moglie Ana, 50 anni, al New York Post.



"Sono nato di nuovo, ho un'altra possibilità di vita", ha detto l'uomo alla moglie dal letto dell'ospedale in cui è stato ricoverato. I due, prima dell'incidente, avevano appena fatto un tour panoramico in elicottero e stavano facendo un giro Times Square.