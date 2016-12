foto LaPresse

- La prevista udienza per esaminare la libertà dietro cauzione di Rimsha Masih, la bambina cristiana in carcere dal 16 agosto con l'accusa di blasfemia, non si terrà oggi per un improvviso sciopero degli avvocati pachistani. Nel fine settimana l'imam della moschea di Mehrabadi, Khalil Jadoon, è stato arrestato e posto agli arresti giudiziari per 14 giorni per aver alterato le prove riguardanti la colpevolezza della bambina.