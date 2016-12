foto Ap/Lapresse

05:54

- Tredici minatori sono morti e due sono dispersi nello scoppio avvenuto ieri in una miniera di carbone nella provincia orientale del Jiangxi. Lo scrive l'agenzia Nuova Cina. Erano 38 i minatori che lavoravano nella miniera Gaokeng a Pingxiang, ieri pomeriggio quando a causa di una fuga di gas, è avvenuta l'esplosione. Tra loro, 23 minatori sono riusciti a scappare, per il resto non c'è stato nulla da fare.