02:00

- Almeno 13 poliziotti sono rimasti feriti negli scontri fra cattolici e protestanti a Belfast, nell'Irlanda del Nord, in una disputa sul diritto delle due comunità a sfilare in strada. I disordini sono scoppiati dopo una marcia di cattolici in una zona dove era stato proibito ai protestanti di sfilare. Ad avere la peggio gli agenti della polizia, intervenuti per cercare di separare i due gruppi, bersagliati da un lancio di bottiglie e pietre.