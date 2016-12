foto Ap/Lapresse

23:33

- Il numero uno della Cia, David Petraeus, si è recato oggi a sorpresa in Turchia per incontrare alcuni funzionari di Ankara. Al centro dei colloqui, scrive la stampa locale, la Siria e l'antiterrorismo. Petraeus è atterrato all'aeroporto di Istanbul a bordo del suo jet privato. Le autorità turche non hanno confermato né smentito la notizia.