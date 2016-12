foto Ap/Lapresse 21:37 - Il reverendo coreano Sun Myung Moon, il fondatore della Chiesa dell'Unificazione che conta sette milioni di fedeli in tutto il mondo, è morto all'età di 92 anni. Da alcune settimane era ricoverato in un ospedale nei pressi della sua abitazione a Gapyeong per complicazioni polmonari. Moon, noto in Italia per aver sposato l'ex arcivescovo cattolico Emmanuel Milingo, è stato negli Usa un fervente anti-comunista. - Il reverendo coreano Sun Myung Moon, il fondatore della Chiesa dell'Unificazione che conta sette milioni di fedeli in tutto il mondo, è morto all'età di 92 anni. Da alcune settimane era ricoverato in un ospedale nei pressi della sua abitazione a Gapyeong per complicazioni polmonari. Moon, noto in Italia per aver sposato l'ex arcivescovo cattolico Emmanuel Milingo, è stato negli Usa un fervente anti-comunista.

Fuggito dalla Corea del Nord, dove era nato il 6 gennaio del 1920, a Jeonju, il reverendo Moon fondò la Chiesa dell'Unificazione nel 1954, un anno dopo la fine della guerra del 1950-53. Famoso per i matrimoni di massa, ne celebrò uno nel 1992 con ben 30mila coppie al Jamsil Stadium di Seul. Nonostante le polemiche, la Chiesa ha costruito nel tempo un impero commerciale in tutto il mondo, tra cui 10 aziende solo in Corea del Sud, fino a raggiungere anche la Corea del Nord, dove ha promosso la realizzazione di una grande struttura di vetro e acciaio a Pyongyang.



Nel racconto dei seguaci di Moon, l'idea della Unificazione del mondo cristiano trae origine da un'apparizione di Gesù, la mattina di Pasqua del 1936. Il giovane Moon, che allora aveva solo sedici anni, mentre era assorto in preghiera su una montagna della Corea, vide apparirgli il Salvatore. "In quella visione Gesù gli chiese di continuare il lavoro da lui cominciato circa duemila anni prima, cioè quello di stabilire il regno di Dio sulla terra e portare la sua pace all'umanità".



La dottrina della Chiesa dell'Unificazione è contenuta nel principio secondo il quale la Bibbia necessita di un completamento e la redenzione prevede l'opera di un Messia, preceduto da un profeta, che risponda al piano di Dio. L'avvento di Gesù "non è stato adeguatamente preparato da Giovanni Battista né sostenuto dal popolo ebraico", e quindi la sua missione, "pur compiuta perfettamente, ha avuto solo effetti parziali".



Secondo la Chiesa dell'Unificazione, dunque, "occorre un secondo avvento": il reverendo Moon e sua moglie, che si rivelano ufficialmente (nel 1992) come i "Veri Genitori" (venuti a ripetere l'opera fallita da Adamo ed Eva), e le coppie inserite sul matrimonio dei Veri Genitori (le 'famiglie benedette', le cui nozze sono celebrate da Moon e da sua moglie) genereranno figli liberi in tutto dal peccato originale. In Italia la Chiesa dell'Unificazione è stata fondata nel 1965 da una missionaria americana, Doris Walder, con il nome di Associazione Spirituale per l'Unificazione del Mondo Cristiano.