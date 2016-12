- Ancora vittime in Siria nei continui scontri tra i ribelli e le forze fedeli al presidente Bashar al Assad. Il bilancio odierno, ancora parziale, del conflitto è di 107 morti. Lo stimano gli attivisti anti-regime, che forniscono un elenco dettagliato dei nominativi delle vittime. Denunciati anche nuovi eccidi a Hazza e Erbeen, nei sobborghi di Damasco, e nel villaggio di Al Fan al Shamali, in provincia di Hama.

Il bilancio più sanguinoso, come oramai di consueto nelle ultime settimane, si registra a Damasco e nei suoi sobborghi con 55 morti, la gran parte dei quali in esecuzioni sommarie a Hazza, ed Erbeen - almeno 12 le vittime in questa periferia.

Nella provincia di Hama si contano 36 morti, 35 dei quali nel solo villaggio di Al-Fan, quasi tutti membri della stessa famiglia. Altri sei morti a Dayr az Zor, dove, secondo notizie non confermate, almeno 20 militari fedeli al regime avrebbero disertato nell'aeroporto militare, quattro a Daraa, quattro a Idlib, tre a Homs, e uno ad Aleppo.

I comitati di coordinamento anti-regime sottolineano che tra le vittime ci sono molte donne e bambini, e che il bilancio dei morti è destinato a salire, visto il gran numero di feriti in gravi condizioni. Le forze fedeli al presidente Bashar al Assad, denunciano ancora gli attivisti, stanno conducendo raid indiscriminati sui civili in molte aree del Paese: a Quseyr, in provincia di Homs, i militari e gli shabbiha hanno distrutto l'ultimo forno che produceva pane nella città.

Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani nel mese di agosto sono state uccise oltre 5mila persone, fra cui più di 4mila civili. Nell'ultimo periodo, le violenze hanno avuto una svolta perché le forze fedeli ad Assad hanno cominciato a usare per la prima volta in modo diffuso i bombardamenti aerei per reprimere la rivolta. I combattimenti, inoltre, hanno raggiunto Aleppo, la città più grande della Siria.