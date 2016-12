foto Ansa

09:42

- Almeno 19 persone sono morte nel sud dell'Iran in un incidente stradale. Lo schianto, riferisce l'agenzia di stampa Irna, è avvenuto a circa 50 chilometri a ovest della città di Shiraz. Un pullman ha impattato contro un masso e si è capovolto. Altre 25 persone sono rimaste ferite e trasferite negli ospedali locali. Cinque sono in condizioni serie. Ogni anno in Iran oltre 20mila persone muoiono in incidenti stradali.