08:11

- Un terremoto di magnitudo 5.0 si è registrato a 79 chilometri a sudest della città di Qaen, in Iran. Lo riferisce l'Usgs (istituto geologico degli Stati Uniti). Secondo l'agenzia di stampa statale Irna, che parla di magnitudo 5.2, non si riportano per ora di vittime o danni. Lo scorso mese un duplice sisma aveva scosso il nordest del Paese e provocato la morte di oltre 300 persone.