07:10

- Le forze di sicurezza afghane ed internazionali hanno ucciso nelle ultime 24 ore almeno 87 insorti in undici operazioni militari realizzate in sette province. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno a Kabul. In un comunicato in cui non si indicano eventuali perdite di soldati o agenti afghani, si precisa che otto persone sospette sono state arrestate.