14:20 - Il procuratore di New York starebbe indagando su alcune società di private equity per accertare se abbiano abusato di alcune norme per ridurre i pagamenti delle tasse. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali fra le società su cui si indaga c'è Bain Capital, la società fondata da Mitt Romney, il candidato repubblicano alla Casa Bianca.

L'indiscrezione del New York Times arriva in piena campagna elettorale, a pochi giorni dalla chiusura della convention di Tampa che ha nominato Romney come il candidato repubblicano alla corsa per la Casa Bianca.



Eric T. Schneiderman, il procuratore generale di New York, avrebbe inviato nelle ultime settimane mandati a una decina di società per ottenere documenti che potrebbero a suo avviso rivelare come queste abbiano ''convertito alcune commissioni dagli investitori in fondi di investimento, sui quali vige un'aliquota fiscale più bassa rispetto al reddito ordinario''.



Fra le società che si sarebbero viste recapitare i mandati per la consegna di informazioni ci sarebbero oltre a Bain Capital anche Kohlberg Kravis Roberts & Co, TPG Capital, Sun Capital Partners, Apollo Global Management e Silver Lake Partners. ''Alcuni manager delle società'' indagate ''temono che Schneiderman, democratico al primo mandato con legami con l'amministrazione Obama, stia cercando di imbarazzare l'industria a causa delle radici di Romney a Bain Capital'' afferma il New York Times, sottolineando che altri manager ritengono invece che la mossa rientri negli sforzi dello stato di recuperare fondi.