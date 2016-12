foto Ap/Lapresse 20:58 - I ribelli dell'Esercito siriano libero (Esl) si preparano ad attaccare gli scali aerei civili del Paese, a Damasco e Aleppo. Secondo quanto riferito da alcune testate giornalistiche, avrebbero lanciato un ultimatum alle poche compagnie aeree che ancora effettuano voli intimando di sospendere ogni attività entro 72 ore. - I ribelli dell'Esercito siriano libero (Esl) si preparano ad attaccare gli scali aerei civili del Paese, a Damasco e Aleppo. Secondo quanto riferito da alcune testate giornalistiche, avrebbero lanciato un ultimatum alle poche compagnie aeree che ancora effettuano voli intimando di sospendere ogni attività entro 72 ore.

Secondo i ribelli gli aeroporti civili sono utilizzati a sostegno delle operazioni militari: dalle piste decollano e atterrano gli aeroporti delle forze fedeli al regime di Assad. A Damasco al momento risultano attive la Syrian Air, la Air Arabia, la Egyptair, la Ethiopian Airlines, la Sudan Airlines e la Emirates. L'ultima compagnia internazionale a ritirarsi è stata la Etihad Airways, degli Emirati Arabi Uniti, che ha sospeso i voli venerdì.



Onu: "Negli ultimi sette giorni 1600 morti"

La settimana passata è quella "più sanguinosa dall'inizio della rivolta in Siria, con 1.600 morti tra i quali molti bambini": lo stima Patrick McCormick, del Fondo Onu per l'infanzia (Unicef). Nel Paese gli sfollati hanno raggiunti quota 1,2 milioni di persone, 150.000 a Damasco e nei suoi sobborghi "la metà sotto ai 18 anni". Secondo l'Unicef, in Siria e nella regione si sta verificando "una delle emergenze umanitarie piu' gravi degli ultimi decenni" a livello mondiale.