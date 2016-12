Apple, nuovo ricorso contro Samsung

foto Dal Web 18:06 - Tra sentenze e ricorsi in tutto il mondo, la battaglia tra Apple e Samsung si fa sempre più aspra. L'ultima mossa è della Casa di Cupertino che ha annunciato un nuovo ricorso contro i sudcoreani. Nel mirino c'è lo smartphone Galaxy S III, l'ottavo dispositivo che Apple ritiene violi i suoi brevetti. Samsung continua a "inondare il mercato con prodotti copiati" dice l'esposto del colosso americano, secondo quanto riportato dalla stampa Usa. - Tra sentenze e ricorsi in tutto il mondo, la battaglia tra Apple e Samsung si fa sempre più aspra. L'ultima mossa è della Casa di Cupertino che ha annunciato un nuovo ricorso contro i sudcoreani. Nel mirino c'è lo smartphone Galaxy S III, l'ottavo dispositivo che Apple ritiene violi i suoi brevetti. Samsung continua a "inondare il mercato con prodotti copiati" dice l'esposto del colosso americano, secondo quanto riportato dalla stampa Usa.

La vicenda, che non ha nulla a che vedere con la recente sentenza a favore del gigante californiano, nasce da una denuncia presentata a febbraio, in cui Apple sostiene che almeno 17 prodotti Samsung violino i suoi brevetti. Il nuovo gioiello di Samsung non è quindi l'unico prodotto contestato. Insieme al Galaxy S III Apple ha aggiunto alla 'lista nera' il Galaxy Note e il Galaxy Note 10.1, per un totale di 21 modelli che sarebbero frutto di plagio.