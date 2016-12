Virus Parco Yosemite, già due vittime e oltre 10mila persone a rischio contagio

foto Ap/Lapresse 10:05 - Sono 10.000 le persone che potrebbero correre il rischio di aver contratto il raro "hantavirus", infezione generalmente trasmessa all'uomo dai roditori, per aver soggiornato, fra luglio e settembre, in alcune delle cabine del parco Yosemite, situate nell'area chiamata "Curry Village", in California. Per il centro per il Controllo e la Prevenzione delle malattie Usa, già due persone sono morte e altre sei risultano infettate. - Sono 10.000 le persone che potrebbero correre il rischio di aver contratto il raro "hantavirus", infezione generalmente trasmessa all'uomo dai roditori, per aver soggiornato, fra luglio e settembre, in alcune delle cabine del parco Yosemite, situate nell'area chiamata "Curry Village", in California. Per il centro per il Controllo e la Prevenzione delle malattie Usa, già due persone sono morte e altre sei risultano infettate.

L'hantavirus viene trasmesso da saliva, feci, urine contaminate, o respirando l'aria in ambienti chiusi e piccoli in cui vi sono tracce. I sintomi sono quelli tipici di un'influenza e possono manifestarsi dopo 1-6 settimane di incubazione. Il virus è letale in un terzo dei casi.