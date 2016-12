foto Ap/Lapresse

08:42

- Sono saliti ad almeno sette i morti provocati dal passaggio di Isaac negli Stati Uniti, di cui cinque in Louisiana e due in Mississippi. Lo rendono noto le autorità locali. L'uragano è stato ieri declassato a tempesta tropicale e si è spostato verso il Nord del Paese. A destare preoccupazione è ora la nuova perturbazione in arrivo, il cosiddetto uragano Kirk.