07:53

- Il tribunale pachistano che esamina il caso di Rimsha Masih, la bambina down di religione cristiana accusata di blasfemia, ha rinviato a lunedì l'esame della richiesta di libertà dietro cauzione, che si sarebbe dovuto tenere oggi. Solo ieri il giudice che istruisce la causa aveva disposto per lei altri 14 giorni di custodia giudiziaria, per poter "concludere le indagini".