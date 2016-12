foto Ap/Lapresse

06:19

- Sono almeno 6 i civili uccisi e 4 quelli feriti nel corso di un attacco suicida contro una base Nato in Afghanistan. "Un uomo - ha detto il portavoce del governo provinciale - si è fatto esplodere vicino all'ingresso della base di Sayedabad in provincia di Wardak, permettendo a un camion di accedere alla base ed esplodere a sua volta". L'attacco è stato rivendicato dai talebani in un messaggio inviato all'agenzia di stampa Afp.