foto Afp

01:02

- In Arabia Saudita chi avrà bisogno di un taxi dovrà prenotarlo e non potrà più fermarlo al volo. E' quanto stabilisce una nuova legge che entrerà in vigore dal 22 ottobre. Gli autisti che violeranno la legge dovranno pagare una multa di 5.000 riyals pari a 1.033 euro. I tassisti non potranno farla franca perché sulle loro auto sarà montato uno speciale sistema gps che verificherà le fermate non prenotate.