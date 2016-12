foto Reuters

22:12

- "Oggi l'America è più sicura e rispettata". Così il presidente americano, Barack Obama, replica ai repubblicani che dalla convention di Tampa lo hanno accusato di aver compromesso il ruolo di leadership degli Usa nel mondo. "Finire le guerre in Iraq e in Afghanistan in maniera responsabile ci ha reso più sicuri", ha affermato Obama, parlando a Fort Bliss, in Texas.