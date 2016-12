foto Ap/Lapresse

17:19

- Il centro di monitoraggio Usa del Pacifico ha cancellato l'allerta tsunami per Indonesia, Filippine, Palau e tutte le altre aree interessate dal precedente allarme in seguito al sisma generatosi al largo delle Filippine. Intanto, Cladio Chiarabba, geofisico dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), riferisce che "le nostre procedure per tentare di stabile se si genera uno tsunami hanno dato esito negativo".