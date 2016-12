Ibiza, avvistata una bimba: è Maddie?

- Una foto che ritrae una bambina bionda e dai lineamenti dolci fa rinascere la speranza: forse la piccola Maddie vive con una famiglia tedesca. Il turista Frank Bode, 42 anni, ha detto di aver visto una ragazzina molto somigliante a Maddie in compagnia di una famiglia tedesca durante una vacanza a Ibiza. L’uomo ha rubato uno scatto della ragazzina, la quale pare essere inglese e non sembra assomigliare affatto alla famiglia con cui stava.

Bode è così convinto che si tratti di Maddie – bimba scomparsa in Portogallo nel 2007, alcuni giorni prima del suo quarto compleanno – che ha immediatamente contattato la sezione investigativa inglese responsabile del caso.

Il turista – che pensa di aver visto Maddie all’aeroporto di Ibiza – ha detto: “Il mio sesto senso mi ha fatto capire che la piccola, tra i 7 e i 10 anni, potrebbe essere Madeleine”. “Non sembrava per nulla inserita nella famiglia - ha proseguito l’uomo - suo padre era chiaramente tedesco, come gli altri due figli di circa 12 anni, mentre la madre sembrava inglese. Parlavano tutti tedesco, tranne la bambina, che ho sentito parlare in inglese britannico”.

La foto della piccola è stata scattata sul bus che dall’aeroporto di Ibiza trasferiva i turisti sul volo diretto a Monaco. Durante il viaggio durato due ore, Bode è rimasto seduto molto vicino alla famiglia, senza perdere mai di vista la bambina. “Quelli che sarebbero potuti essere i fratelli, la toccavano in modo strano e la bambina sembrava fuori posto, nervosa. La madre, che non le somigliava per niente, era una donna strana: non le ha rivolto parola per tutto il viaggio”. “Non ho seguito attentamente il caso di Maddie” - ha ammesso Bode - ma ho sentito qualcosa quando l’ho vista. Ho mostrato la foto ad alcuni amici, che hanno notato una forte somiglianza”.

I genitori della piccola Maddie sono già al corrente del probabile avvistamento, così come la polizia britannica. Un portavoce di Scotland Yard ha confermato che la notizia è stata riferita dallo stesso Bode e che sono in corso degli accertamenti, ma non ha voluto ancora rilasciare dichiarazioni in merito. Maddie, che ora avrebbe nove anni, manca da casa dalla vacanza fatta con i genitori a Praia da Luz, Portogallo, nel 2007. La polizia investigativa portoghese ha abbandonato il caso nel luglio 2008.