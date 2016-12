foto Ap/Lapresse Correlati Usa, sparatoria a New York 19:08 - Tre persone sono morte in una sparatoria all'interno di un supermercato della catena Pathmark a Old Bridge, cittadina del New Jersey a una quarantina di chilometri da New York. Un dipendente del negozio ha sparato almeno 16 colpi, con i quali ha ucciso una ragazza di 18 anni e un ragazzo di 24 anni, suoi colleghi, prima di togliersi la vita. Il sindaco, Owen Henry, ha descritto il killer come un lavoratore scontento. - Tre persone sono morte in una sparatoria all'interno di un supermercato della catena Pathmark a Old Bridge, cittadina del New Jersey a una quarantina di chilometri da New York. Un dipendente del negozio ha sparato almeno 16 colpi, con i quali ha ucciso una ragazza di 18 anni e un ragazzo di 24 anni, suoi colleghi, prima di togliersi la vita. Il sindaco, Owen Henry, ha descritto il killer come un lavoratore scontento.

Un ex marine scontento del lavoro

Secondo la stampa locale, a compiere il folle gesto sarebbe stato il 23enne ex marine Terence Tyler che, terminato il turno notturno nel supermercato, sarebbe inizialmente andato via, per poi tornare mezz'ora dopo, intorno alle 4 del mattino, e aprire il fuoco. I colpi, sparati con un fucile d'assalto AK-47 dal giovane che indossava abiti militari, sarebbero almeno 16.



L'obiettivo del killer era il datore di lavoro

Le due vittime, Cristina LoBrutto e Laurence Harbor, sarebbero state colpite accidentalmente. Secondo la polizia il killer avrebbe voluto uccidere il datore di lavoro. Al momento della sparatoria nel supermarket c'erano 12-14 persone.



L'ultimo di una lunga serie

L'episodio di violenza è l'ultimo di una lunga serie di sparatorie che hanno scosso recentemente gli Usa. Pochi giorni fa, all'Empire State Building di New York, un 53enne ha ucciso il manager della sua ex azienda che riteneva responsabile del suo licenziamento.