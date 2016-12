foto Ap/Lapresse 15:53 - Un ragazzino di 12 anni è stato decapitato dai talebani nella provincia di Kandahar, nel Sud dell'Afghanistan, dove si era recato in serata per un lavoro affidatogli dal padre. Lo ha denunciato il portavoce del governo locale, Javed Faisal, ipotizzando che "l'unica ragione dietro la sua decapitazione è che suo fratello è un poliziotto e combatte gli insorti". Al momento i talebani non hanno rivendicato l'omicidio. - Un ragazzino di 12 anni è stato decapitato dai talebani nella provincia di Kandahar, nel Sud dell'Afghanistan, dove si era recato in serata per un lavoro affidatogli dal padre. Lo ha denunciato il portavoce del governo locale, Javed Faisal, ipotizzando che "l'unica ragione dietro la sua decapitazione è che suo fratello è un poliziotto e combatte gli insorti". Al momento i talebani non hanno rivendicato l'omicidio.

Decapitata anche un bimba di 6 anni

L'orrore sembra non finire mai nel Paese. Poco dopo l'annuncio della tragica fine del bambino, si è appreso che una piccola di 6 anni è stata decapitata in un'altra zona, nella provincia orientale di Karpisa, in circostanze misteriose. Abdul Hakim Akhundzada, capo del distretto di Tagab della provincia di Kapisa, ha fornito gli scarni elementi disponibili: il corpo della bambina, di cui non è nota l'identità, è stato trovato in un giardino del villaggio di Jalu Khel. Aveva la testa staccata dal corpo ed era stata mutilata alle gambe. La responsabilità dell'assassinio non è stata ancora accertata.



Quanto al ragazzino, si era recato mercoledì nel distretto di Panjwayee per una commissione affidatagli dal padre. "E' stato preso dai Talebani e portato in un'area ignota. Il suo corpo decapitato è stato trovato giovedì notte nel bazar di Panjwayee", ha riferito Javed Faisal, portavoce del governo locale. Al momento i talebani non hanno rivendicato l'omicidio.



Il precedente

Solo pochi giorni fa altri 17 civili, tra cui due donne, sono stati trovati decapitati nella provincia dell'Helmand, sempre nel Sud dell'Afghanistan. Le vittime stavano partecipando ad una festa musicale. La musica è vietata dalla dottrina talebana.