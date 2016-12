foto Twitter

11:54

- Clint chiama, Barack risponde. Il presidente Obama sceglie di replicare con una foto su Twitter e Facebook al monologo dell'attore Clint Eastwood alla convention repubblicana di Tampa, che si era rivolto ad una sedia vuota per muovere le sue critiche al presidente Usa. Lo staff di Obama ribatte pubblicando una foto che mostra la sedia durante una riunione alla Casa Bianca e sotto la scritta: "This seat's taken", "Questo posto è occupato".