Pakistan, la bimba down accusata di blasfemia resta in carcere altri quattordici giorni

foto LaPresse Correlati Bimba down rischia la pena di morte 09:48 - Il giudice pachistano che istruisce la causa nei confronti di Rimsha Masih, la bambina down di religione cristiana accusata di blasfemia, ha disposto oggi per lei altri 14 giorni di custodia giudiziaria. Durante una breve udienza, a cui non erano presenti nè l'avvocato della piccola nè i familiari, un ufficiale di polizia ha detto che le indagini non sono ancora concluse chiedendo, ed ottenendo, la proroga della carcerazione. - Il giudice pachistano che istruisce la causa nei confronti di Rimsha Masih, la bambina down di religione cristiana accusata di blasfemia, ha disposto oggi per lei altri 14 giorni di custodia giudiziaria. Durante una breve udienza, a cui non erano presenti nè l'avvocato della piccola nè i familiari, un ufficiale di polizia ha detto che le indagini non sono ancora concluse chiedendo, ed ottenendo, la proroga della carcerazione.

L'avvocato di Rimsha, Tahir Naveed Chaudhry, ha affermato che spera che la bimba sia libera su cauzione sabato. A quanto si è appreso infatti, l'udienza odierna non interferisce con la richiesta di libertà dietro cauzione presentata dai legali e che dovrà essere esaminata domani dal giudice Jawad Abbas.



Rimsha è in carcere dopo aver rischiato di essere bruciata viva da una folla nel villaggio di Meharabadi, nei pressi della capitale Islamabad, dove abita. Nell'ambito della vicenda sono stati denunciati l'imam della moschea della zona e 175 persone che avrebbero chiesto alla polizia la consegna della piccola per bruciarla viva in piazza.



Un rapporto medico, contestato dall'avvocato dell'accusa, ha stabilito che Rimsha ha circa 14 anni e che la sua età mentale sembra molto inferiore a quella anagrafica.