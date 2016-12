Usa 2012, agente della scorta di Mitt Romney dimentica l'arma nel bagno dell'aereo

foto Ap/Lapresse 07:29 - Potrebbe costare cara la distrazione di un agente del Secret service americano che mercoledì, sul volo charter che portava il candidato presidenziale Mitt Romney da Tampa a Indianapolis, ha dimenticato la sua pistola sul lavabo del bagno. L'incredibile scoperta è stata fatta da un giornalista della Cbs che ha subito lanciato l'allarme, allertando il personale di bordo. - Potrebbe costare cara la distrazione di un agente del Secret service americano che mercoledì, sul volo charter che portava il candidato presidenziale Mitt Romney da Tampa a Indianapolis, ha dimenticato la sua pistola sul lavabo del bagno. L'incredibile scoperta è stata fatta da un giornalista della Cbs che ha subito lanciato l'allarme, allertando il personale di bordo.

I vertici del Secret service hanno ora aperto un'indagine per capire come una cosa simile sia potuta accadere. Ma si tende a escludere scenari che non siano quello di un gesto accidentale.



A Romney è stata assegnata la scorta del Secret service dai primi di febbraio, mentre la moglie Ann, aspirante First lady, ha ottenuto la protezione solo negli ultimi giorni.



Il Secret service nell'occhio del ciclone

L'episodio rappresenta solo l'ultimo di una serie di "scandali" e fatti spiacevoli che di recente hanno coinvolto membri del Secret service. Scalpore ha fatto la vicenda degli agenti della scorta del presidente Barack Obama che a Cartagena, in Venezuela, dove era in corso il vertice delle Americhe, sono stati coinvolti in un festino con prostitute nell'albergo dove alloggiavano.