Negli Usa Apple vince la causa 08:09 - Contrariamente a quanto deciso da una giuria statunitense alcuni giorni fa, per il tribunale di Tokyo Samsung non ha violato i brevetti della Apple. Le tecnologie utilizzate per gli smartphone Galaxy e i tablet del gruppo sudcoreano, in altri termini, "non costituiscono una violazione" dei brevetti alla base di iPhone e iPad della casa fondata da Steve Jobs. Negli Usa la condanna è costata al colosso sudcoreano 1,05 miliardi di dollari. - Contrariamente a quanto deciso da una giuria statunitense alcuni giorni fa, per il tribunale di Tokyo Samsung non ha violato i brevetti della Apple. Le tecnologie utilizzate per gli smartphone Galaxy e i tablet del gruppo sudcoreano, in altri termini, "non costituiscono una violazione" dei brevetti alla base di iPhone e iPad della casa fondata da Steve Jobs. Negli Usa la condanna è costata al colosso sudcoreano 1,05 miliardi di dollari.

La decisione non fa che alimentare lo scontro a livello mondiale tra i due colossi della tecnologia. Il responso in Giappone, secondo le valutazioni del giudice distrettuale Tamotsu Shoji, libera lo smartphone Galaxy e un tablet dalla violazione dei brevetti dell'azienda di Cupertino sulle modalità di sincronizzazione di musica e video verso i server.



Apple e Samsung stanno combattendo per il controllo del ricco mercato degli smartphone, stimato nel 2011 in oltre 200 miliardi di dollari, a colpi di carte bollate in quattro continenti. Lo scorso anno la società californiana aveva citato in giudizio a Tokyo la rivale Samsung, il più grande produttore al mondo di telefoni cellulari, accusandola di violare alcuni suoi brevetti nei modelli Galaxy S, Galaxy Tab e Galaxy S II, e chiedendo - secondo la stampa nipponica - un risarcimento danni di 100 milioni di yen (circa 1,2 milioni di dollari).